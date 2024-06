Ballottaggi 2024, il Centrosinistra vince a Firenze e a Bari

Seggi riaperti dalle 7 per il secondo giorno dei ballottaggi

Seggi chiusi nei 105 comuni per il secondo turno delle amministrative. Le sfide principali ai ballottaggi sono quelle di Firenze, Bari e Perugia ma da seguire anche quelle di Campobasso e Potenza oltre a Lecce e Caltanissetta. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino. Alle 23 della prima giornata di votazioni aveva votato il 37% dei cittadini chiamati alle urne per i ballottaggi, dato in calo rispetto al primo turno (53,21%). In controtendenza però Comuni come Perugia (48,5%) e Lecce (45,7%), dove il primo turno si è chiuso con un testa a testa tra candidati.

L'affluenza definitiva al secondo turno delle elezioni amministrative negli oltre 100 comuni chiamati al ballottaggio è del 62,83%. Al primo turno l'affluenza definitiva era stata del 62,61%. I dati di tutte le 3.586 sezioni allestite sono riportati dalla piattaforma Eligendo, il sistema integrato di archiviazione e diffusione dei risultati elettorali.

COMUNALI, BALLOTTAGGIO A FIRENZE: 62 SEZIONI SU 360, FUNARO AL 60.5%

Il 60,5%% delle preferenze a Sara Funaro; il 39,5% ad Eike Schmidt. Quando sono 62 le sezioni scrutinate (su 360) è questo il vantaggio segnalato nella pagina dedicata dal Comune di Firenze alle elezioni. E nel quartier generale della candidata del Pd e della coalizione di centrosinistra scoppiano, dall'area interdetta ai giornalisti, i primi boati e lunghi applausi. "Sindaca, sindaca, sindaca", si sente.

BARI: 101 SEZ. SU 345, LECCESE (CAMPO LARGO) AVANTI CON IL 70,48%, ROMITO (CDX) 29,52 %

Alle elezioni comunali per il sindaco di Bari, quando sono state scrutinate 101 sezioni su 345 in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, è avanti il candidato del centrosinistra, appoggiato al ballottaggio anche dal M5s, Vito Leccese con il 70,48% sul candidato di centrodestra Fabio Romito al 29,52%.

LECCE: 11 SEZ. SU 102, POLI BORTONE (CDX) AVANTI AL 53,57%, SALVEMINI (CSX) AL 46,43%

Alle elezioni comunali per il sindaco di Lecce, quando sono state scrutinate 11 sezioni su 102 in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, al ballottaggio è avanti la candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone al 53,57% mentre il candidato del centrosinistra Carlo Salvemini è al 46,43%.

Ferdinandi eletta a Perugia, Scheda a Vercelli

Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) eletta a Perugia; Vincenzo Telesca (centrosinistra) a Potenza; Roberto Scheda (centrodestra) a Vercelli; Andrea Virgilio (centrosinistra) a Cremona; Valeria Cittadin (centrodestra) a Rovigo; Giandomenico Albertella (civico) a Verbania e Laura Nargi (civica) ad Avellino. Sono i sindaci eletti in base ai dati del decision desk di Youtrend per SkyTg24.

Ballottaggi: centrosinistra strappa sindaco Potenza

Il centrosinistra strappa al centrodestra il sindaco di Potenza al ballottaggio. Quando restano da scrutinare 6 sezioni su 77, il vantaggio di Vincenzo Telesca al 64,93% e' incolmabile.

AVELLINO: 17 SEZ. SU 72, GENGARO (CAMPO LARGO) AVANTI CON IL 53% NARGI (CIVICHE) 47%

Alle elezioni comunali per il sindaco di Avellino, quando sono state scrutinate 17 sezioni su 72 in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, al ballottaggio è avanti il candidato del centrosinistra e del M5s Antonio Gengaro al 53% sulla candidata appoggiata da liste civiche Laura Nargi con il 47%.

CALTANISSETTA: 18 SEZ. SU 56, TESAURO (CDX) AL 55,33%, PETITTO (CSX) AL 44,67%

Alle elezioni comunali per il sindaco di Caltanissetta, quando sono state scrutinate 18 sez. su 56, al ballottaggio è avanti il candidato di centrodestra Walter Calogero Tesauro con il 55,33% sulla candidata civica di area progressista Annalisa Maria Petitto con il 44,67%.

Ballottaggi: centrosinistra conferma sindaco Cremona

Andrea Virgilio è il nuovo sindaco di Cremona. Il vicesindaco uscente, appoggiato dal centrosinistra, ha ottenuto 13.014 voti, ovvero 191 più del suo avversario del centrodestra Alessandro Portesani.

FOGGIA: CANDIDATO 5 STELLE IN TESTA A SAN GIOVANNI ROTONDO LA CITTA' DI CONTE

Il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle e di Sinistra in comune e altre liste civiche Filippo Barbano, con il 59,46%, è in testa nel ballottaggio alle elezioni amministrative. Sta prevalendo sul candidato sindaco del centrosinistra (Pd, di Italia Viva e Con) sul sindaco uscente Michele Crisetti con il 40,54% quando sono state scrutinate 15 sezioni su 26. Nel comitato di Barbano già si festeggia. Il leader del movimento cinque stelle Giuseppe Conte è cresciuto proprio nella città di San Pio ed è intervenuto a sostegno di barbano diverse volte durante la campagna elettorale.

Tensione a Lecce, allontanati 49 rappresentanti di lista

Nel primo giorno di ballottaggio per decidere tra il sindaco uscente Carlo Salvemini e la sfidante Adriana Poli Bortone una nuova polemica su candidati e politici che hanno tentato di diventare rappresentanti di lista ma mancava il requisito fondamentale della residenza a Lecce. Tra gli esclusi anche il sindaco di Nardò, Pippi Mellone.

La candidata sindaco del centrodestra a Lecce, Adriana Poli Bortone, ha presentato in Procura un esposto contro il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, già annunciata nelle scorse ore, denunciando una presunta violazione del silenzio elettorale da parte del governatore nel sabato di vigilia del voto per il ballottaggio. "

Il 22 giugno 2024 - scrive Poli Bortone nell'esposto - quando ormai vigeva rigoroso e doveroso silenzio elettorale per tutti i candidati in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno è andato in onda un servizio sull'emittente televisiva locale TeleRama in cui si dava atto che il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva riunito in mattinata, tutti i primari ospedalieri della città di Lecce" in un hotel cittadino "ammettendo candidamente al microfono del cronista che era venuto a Lecce per sostenere la candidatura di Carlo Salvemini (candidato sindaco del centrosinistra, ndr)".

Il fatto, "già di per sé grave - sostiene Poli Bortone - perché promanate da un'alta carica istituzionale - il presidente, appunto, della Regione Puglia - in pieno silenzio elettorale, è tanto più grave in quanto Emiliano, con la sua stessa presenza, ha generato in soggetti da lui stesso e dalla sua giunta nominati, i dirigenti medici presenti, una pressione illegittima ed un condizionamento contrario ad ogni norma che regola il voto, che deve essere libero, segreto e non condizionato da pressioni di qualsiasi genere". "Essendo donna che - conclude la candidata - ha speso la vita al servizio delle istituzioni e nutrendo profonda fiducia nella giustizia, chiedo formalmente di voler verificare se questa condotta, come credo, possa configurare ipotesi di reato penalmente rilevanti e punire i colpevoli secondo legge".