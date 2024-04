Bari, la commissione parlamentare Antimafia ascolterà Emiliano e Rossi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, saranno ascoltati in commissione parlamentare antimafia, in merito alle recenti vicende e inchieste legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari: lo ha deciso l'ufficio di presidenza della commissione, secondo cui le date non sarebbero ancora state fissate per aspetti di ordine tecnico. La conferma arriva anche dalla senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della Commissione Antimafia: "Michele Emiliano sarà audito dalla Commissione Antimafia. La presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore della Puglia in tempi brevi. Presto dovrebbe essere fissata una data. E' arrivato il momento che Michele Emiliano spieghi cosa sta succedendo in quella regione e a Bari".