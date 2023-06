Bce, attacco diretto di Meloni a Lagarde: “Così fa più danni dell’inflazione”

MELONI ALLA CAMERA PRIMA DEL CONSIGLIO EUROPEO

La guerra in Ucraina e la questione migratoria. Questi due i temi principali al centro del Consiglio europeo di domani e dopo domani anticipati dalla premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei deputati tenute questa mattina in vista del summit con gli altri capi di governo Ue.

"Non è mutata la fase che l'Europa, l'Occidente e il sistema internazionale stanno vivendo - ha affermato Meloni - la sicurezza in tutti gli ambiti, sociale ed economico, rimane la priorità del nostro lavoro quotidiano. La difesa della sicurezza e della libertà non può prescindere dal partenariato strategico fra Ue e Nato. In vista del vertice Nato a Vilnius, domani prima dell'avvio dei lavori del Consiglio è previsto un incontro di lavoro con il segretario generale della Nato Stoltenberg".

Migranti, Meloni: "E' una sfida europea. In Ue cambio passo"

Per la presidente del Consiglio "il tema centrale sarà quello dell'immigrazione. Finalmente e' stato riconosciuto che la migrazione e' una sfida europea e richiede risposte europee. Se non si affronta a monte il tema dell'immigrazione e' impossibile realizzare una politica di immigrazione giusta e efficace. Non possiamo lasciare agli scafisti il potere di chi entra o no in Europa".

La premier è convinta che "questo cambio di passo significa mantenere alta l'attenzione" sui Paesi di origine e di transito della sponda del Mediterraneo. "Servono risorse adeguate" a questi Paesi, "un approccio di cui e' pioniere il nostro piano Mattei". "L'obiettivo e' ambizioso ma chiaro, serve uno sviluppo paritario e non predatorio" in questi Paesi, dice la premier.

Meloni: "Puntiamo a un fondo europeo per la sovranità"

"La commissione europea ha presentato il 20 giugno una piattaforma, Step, per semplificare le procedure" sullo stanziamento dei fondi che "concede flessibilità per i settori strategici: era una richiesta che l'Italia aveva avanzato", ha detto Giorgia Meloni. "La proposta - ha evidenziato - è un importante punto di partenza per il negoziato al quale l'Italia intende contribuire, questo strumento" può essere un "primo passo per arrivare a un fondo europeo per la sovranità".

Mes, Meloni: "Prima questione di metodo per interesse nazionale"

Sul Mes Meloni non arretra: "Non reputo utile all'Italia alimentare una polemica interna sul Mes. L'interesse dell'Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c'è una questione di metodo su come si faccia a difendere l'interesse nazionale".

Bce, Meloni: "Aumento dei tassi puo' fare piu' danni di inflazione"

"L'inflazione - secondo la premier - e' tornata a colpire l'economia, e' un'odiosa tassa occulta che colpisce soprattutto i meno abbienti. E' giusto combatterla con decisione" ma "la semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi intrapresa dalla Bce non appare agli occhi di molti la strada piu' corretta. L'aumento dei prezzi non e' figlio di un'economia che cresce troppo velocemente ma di fattori endogeni, primo tra tutti la crisi energetica. Non si puo' non considerare il rischio che l'aumento costante dei tassi sia una cura piu' dannosa della malattia". "L'aumento dei tassi non puo' finire per colpire piu' le nostre economie che l'inflazione", ha sottolineato.