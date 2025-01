Spaccatura con Meloni, ma non solo. Belloni, che cosa si nasconde dietro le dimissioni

Dimissioni Belloni, il caso Sala e il possibile nuovo incarico

Elisabetta Belloni si è dimessa, dal 15 gennaio non sarà più il capo dei servizi segreti. Il passo indietro del capo del Dis è un vero e proprio giallo, visto che il suo mandato sarebbe scaduto naturalmente tra quattro mesi. Il caso di Cecilia Sala è stata forse - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dal primo istante dell’arresto della nostra connazionale, Belloni — da due anni e mezzo a capo del Dis, la struttura di coordinamento dei nostri servizi segreti — è stata tenuta fuori dal dossier, accentrato su Palazzo Chigi e gestito in prima battuta dall’Aise (servizi segreti per gli affari esteri) di Gianni Caravelli.

La conferma della lettera di dimissioni da parte di Belloni, ieri mattina, lettera che porta la data del 15 gennaio come ultimo giorno di servizio, e che è stata consegnata sia a Giorgia Meloni che ad Alfredo Mantovano, prima di Natale, quattro giorni dopo l’arresto della giornalista italiana da parte dei pasdaran del regime di Teheran, rivela - prosegue Il Corriere - che non tutto è andato per il verso giusto. Qualcosa si era rotto nelle relazioni normali di un sistema e di dinamiche istituzionali che per funzionare a dovere si nutrono di fiducia reciproca e di leale collaborazione.

Anche se è molto probabile che fra pochi giorni Belloni- conclude Il Corriere - assuma un nuovo incarico sensibile e di alto livello, come rappresentante personale di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, su uno dei dossier strategici che si aprono nella nuovo legislatura Ue: dalla sicurezza all’immigrazione.