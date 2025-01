Beppe Sala al Pd sul terzo mandato: “Essere contrari è antistorico”

Terzo mandato: Sala, 'limite posizione antistorica, come la pensa il Pd?'

"Io credo che gli amministratori locali debbano essere una forza anche per il Pd e così lo sono sempre stati nella storia. Non vorrei che fossero visti con un po’ di fastidio, che è sbagliato. Il Partito democratico si chiama democratico, in Europa non c’è limite ai mandati, noi siamo una democrazia diversa? Non è così. Mi pare veramente una posizione antistorica." Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta la questione del limite al terzo mandato per i sindaci.

"Io quello che chiedo è coerenza: primarie sì, primarie no, o quando fanno comodo? Due mandati come limite sì, come nei Comuni, no in Parlamento e alle europee o quando fanno comodo?", esemplifica il primo cittadini. "Quando si dice che i sindaci o i presidenti di Regione rischiano di avere troppo potere non si capisce la vita che facciamo", evidenzia. "

Vorrei che qualcuno stesse al mio fianco una settimana per vedere come devo sempre far le nozze coi fichi secchi, non abbiamo tutto questo potere", aggiunge Sala. "Esiste casomai il potere del cittadino elettore di mandarci a casa. Molti di quelli che siedono in Parlamento non sono mandati a casa dal cittadino elettore perché sono imposti, quindi mi sembra un sistema profondamente ingiusto", afferma. "Sono consapevole - conclude - che sarà molto difficile che il terzo mandato doventi regola in Italia, mi interessa molto sapere come la pensa il partito per cui voto e ho sempre votato che è il Pd".

Pd, Sala: 'Bene Schlein ma centrosinistra fatica a parlare al Nord'

"Credo che Elly Schlein stia facendo molto bene, il Pd ha una sua dimensione solida, consolidata, lo si vede anche dai risultati, il problema è che questo centrosinistra magari fa fatica a parlare a una parte dell’elettorato importante. Oggi qui si parla a un mondo cattolico, ma siamo al Nord e al Nord c’è una questione relativa al Nord in sé e al mondo produttivo e noi lì facciamo un po’ fatica a parlare". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'evento di Comunità Democratica a Milano. "La mia non è un’opinione ma un fatto, non riusciamo a conquistare regioni al Nord. Il mondo produttivo non è solo nel Fiat, lo dice uno che è figlio di un piccolo imprenditore con una ventina di operai, mio padre aveva tra l’altro la tessera della Dc, e quando tu parli a quell’imprenditore artigiano, parli a quella piccola enclave di persone che lavorano con lui: non sono magari nelle grandi città, infatti lì andiamo bene, ma per il resto sul territorio sono una rappresentanza importante", conclude.