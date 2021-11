Berlusconi: "Draghi premier anche dopo il 2023". Schiaffo a Salvini e Meloni

Berlusconi vuole rompere il Centrodestra e continuare a governare con Letta e Conte?

Bomba Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, intervenendo telefonicamente alla manifestazione azzurra Sicilia in corso a Mazara del Vallo, afferma per la prima volta che Mario Draghi potrebbe restare a Palazzo Chigi anche dopo il 2023. Ecco le parole dell'ex Cavaliere: "Siamo i primi sostenitori di questo governo che continua a seguire molte delle nostre proposte e siamo convinti che il lavoro del governo Draghi debba andare avanti fino al 2023 e anche oltre, per consolidare l'inizio della ripresa che e' ancora molto fragile ed esposta a molti rischi. Dopo il 2023 saranno gli italiani a scegliere e io credo a rinforzare al governo un centrodestra che per vincere e governare deve avere un forte profilo liberale".

Berlusconi parla oggi come il ministro Renato Brunetta e non esclude, anzi auspica, che Draghi continui a essere premier anche dopo le prossime elezioni politiche. Un vero e proprio schiaffo agli alleati di Forza Italia, ovvero Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) che aspettano le urne per provare entrambi a guidare un governo di Centrodestra. Forse Berlusconi - visto che proprio in Sicilia sta dando vita a una inedita alleanza elettorale con Matteo Renzi - pensa dopo il voto di rompere la coalizione e governare con Enrico Letta e Giuseppe Conte? Ovviamente sempre con SuperMario premier e sempre che l'ex presidente della Bce non venga eletto al Quirinale.