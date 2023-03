Berlusconi, il 29 marzo debutto a Londra del musical sulla vita

Silvio Berlusconi, a Londra debutta il musical satirico sulla sua vita

Berlusconi debutta a teatro. Non si tratta di uno scherzo, bensì del musical che andrà in scena dal prossimo 29 marzo al Southwark Playhouse Elephant di Londra, dal titolo - appunto - "Berlusconi". L'idea di uno spettacolo musicale dedicato all'ex premier e leader di Forza Italia è di Alan Hayling, a capo della Renegade Pictures e con un passato nella BBC, la produzione invece è stata affidata a Francesca Moody, nota per aver lavorato a "Fleabag", serie cult disponibile in Italia su Amazon Prime Video.

"Con melodie impetuose e ritmi incalzanti, questo nuovo e oltraggioso musical riunisce un team pluripremiato per raccontare la storia sorprendente, stravagante e quasi vera di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e moralmente falliti del mondo" così si legge sul sito dedicato. Tre le voci narranti, tutte femminili, che tessono la trama per fornire tre punti di vista differenti: il procuratore Ilda Boccassini, la seconda moglie Veronica Lario e una non identificata giornalista.

Già noti i titoli di qualche brano, tutti realizzati con uno stile dichiaratamente "eurotrash", chi assisterà al musical (durata 120 minuti, con un prezzo che arriva a toccare le 28 sterline) così avrà la possibilità di ascoltare canzoni come "For Italy", "Bunga Bunga", "Thank Goodness for Silvio" e "My Weekend with Vladimir". Ad interpretare Berlusconi e' stato chiamato Sebastien Torkia, già noto nel mondo del musical per la sua performance in "Mamma Mia!", sia in versione teatrale che cinematografica.