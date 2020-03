Coronavirus, Berlusconi in Francia mentre i lombardi muoiono

Silvio Berlusconi, 83 anni, rintanato nel villone della figlia, Marina, 54 anni, in Francia, con la sua nuova, giovane compagna, la calabrese Marta Fascina, 30 anni, e poi, forse, ad Antigua, mentre, in Lombardia, i suoi corregionali soffrono e muoiono ? Si tratta di una decisione non in sintonia con l’incarico di premier, che il fondatore di Forza Italia ha svolto per una lunga fase, su mandato di milioni di concittadini. Costoro, oggi, stanno vivendo un periodo difficilissimo, in piena emergenza CoronaVirus. L’attuale leader del centrodestra, Matteo Salvini, 47 anni, avrebbe manifestato le sue perplessità sulla “fuga” dell’ alleato e sulla delega della guida del partito azzurro, affidata al vicepresidente, Antonio Tajani, 67 anni, un dirigente, da sempre, fedele a Berlusconi, ma non certo una figura carismatica.