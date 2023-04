Berlusconi in terapia intensiva, Elly Schlein e il suo silenzio assordante

Berlusconi, lontani i tempi della visita in ospedale di Bersani: Pd zitto

Silvio Berlusconi lotta al San Raffaele contro la leucemia. Ma dopo due giorni dalla notizia sulle gravi condizioni di salute del leader di Forza Italia, pubblicate anche sui più importanti quotidiani internazionali, si registra il silenzio della neo segretaria del Pd Elly Schlein. La leader dei dem - si legge sul Giornale - non ha pronunciato neanche mezza parola di solidarietà e vicinanza, in un momento così delicato, al suo avversario politico. Resta scolpita la visita di Pier Luigi Bersani, all’epoca segretario del Pd, in ospedale da Berlusconi dopo l’attentato in piazza Duomo nel 2009. Ora la sinistra sembra cambiata, anche nell’approccio con l’avversario. E Conte? Solo dopo 24 ore di silenzio rilascia un messaggio ma su esplicita domanda della giornalista di Agorà: "I migliori auspici per una pronta e completa guarigione, confidiamo che si possa riprendere presto".

Nel Pd - prosegue il Giornale - si leva la voce solitaria del governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Siamo rattristati tutti quanti. In questi decenni noi abbiamo perduto una cosa che avevano gli esponenti politici che abbiamo criticato mille volte e condannato mille volte: il senso umano della lotta politica. Abbiamo ridotto la politica a volgarità, ad aggressioni anche personali, ad accapigliamenti. Io mi sento di rivolgere il migliore augurio all’onorevole Berlusconi di ristabilimento". Seguito poi dal governatore pugliese Michele Emiliano: «La personalità di Silvio Berlusconi si è affermata in questi quasi trent’anni di vita politica con una forza tale da rendere per alcuni troppo difficile pronunciare poche semplici parole di augurio di prontissima e totale guarigione".