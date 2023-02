Berlusconi irritato con Zelensky: "Anch'io uno sfollato, conosco la guerra"

Berlusconi contro Zelensky: "Ho vissuto gli orrori della guerra"

Le parole durissime di Zelensky verso Berlusconi hanno provocato un putiferio, sfiorato anche un vero e proprio caso diplomatico. Il leader di Forza Italia non ha gradito la sparata del presidente ucraino nei suoi confronti e non ha nemmeno apprezzato la reazione tiepida di Meloni che era al suo fianco e non ha ribattuto. "Infastidito". Anzi, di più: "Irritato". L’affondo di Zelensky, "credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa" - si legge sul Corriere della Sera - coglie di sorpresa Berlusconi. L’ipotesi di una replica ufficiale, pure considerata tra le opzioni possibili, viene alla fine scartata. E questo perché, si sfoga il fondatore di Forza Italia con i suoi collaboratori, "ogni volta che parlo tutti ne approfittano per montare una polemica". Niente comunicati, dunque. Niente intervista in tv. Nulla di ufficiale insomma.

Ma dal partito - prosegue il Corriere - l’irritazione di Berlusconi viene fatta filtrare tutta. Non solo sul piano politico ma anche, e forse soprattutto, sul piano personale. "Non è vero che non conosco la guerra — dice sempre ai suoi — da ragazzino sono stato sfollato anche io, gli orrori della guerra li ho vissuti". Mancherà pure la nota ufficiale, che avrebbe fatto salire la polemica al rango di caso diplomatico. Ma resta difficile immaginare un botta e risposta più aspro. Non è l’unica frizione. Da quanto risulta, dopo l’affondo di Zelensky non ci sono stati contatti diretti tra Berlusconi e la presidente del Consiglio. Tuttavia dentro Forza Italia, a mezza voce ma non troppo, molti considerano troppo tiepida, se non proprio fredda, la reazione di Giorgia Meloni.