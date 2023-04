Berlusconi sente i vertici di FI. "Il Paese ha bisogno di noi!"

Berlusconi, Barelli: gli ho parlato stamani, sono sollevato

“Il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché 'Il Paese ha bisogno di noi!'". Lo rende noto l’ufficio stampa di Forza Italia, spiegando che “tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre".

Berlusconi, Barelli: gli ho parlato stamani, sono sollevato - "Questa mattina ho parlato al telefono con Berlusconi, una chiamata che mi ha dato sollievo": lo ha detto il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli ai microfoni di Agorà (RaiTre), il programma condotto da Monica Giandotti su Raitre. Alla domanda se l'ex premier fosse affannato Barelli ha risposto: "Non gli ho fatto la radiografia".



Berlusconi, arrivato al San Raffaele il fratello Paolo - Paolo Berlusconi è da poco tornato al San Raffaele di Milano dove da ieri mattina è ricoverato il fratello Silvio, al primo piano sotterraneo del settore Q1. Al leader di Forza Italia, che si trova in terapia intensiva cardiologica, sarebbe stata diagnosticata una leucemia che avrebbe causato la polmonite. Si attende ancora di sapere se è confermato l’eventuale punto stampa col professore Alberto Zangrillo sullo stato di salute dell'ex premier.

"Notte tranquilla, le condizioni sono stabili". Con queste parole il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia Antonio Tajani commenta con Affaritaliani.it le condizioni di salute dell'ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano.