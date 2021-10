Berlusconi non molla mai nessun incarico forse il vero problema del Cdx

E se fosse Silvio Berlusconi il vero responsabile del flop del Centrodestra all’ultima tornata elettorale?

E’ innegabile che, per una serie di motivi il Centrodestra, con qualche distinguo e qualche punto ancora aperto, non ha certo brillato. E molti, forse troppi commentatori, hanno messo la corona d’alloro sulla testa di Enrico Letta e hanno trovato nella mancanza di un federatore come Berlusconi il “sotterraneo” problema della destra. In mancanza di un leader sopra le parti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, hanno battagliato tutto il tempo perdendo di vista il vero obiettivo.

Silvio Berlusconi forse il vero problema drel Cdx?

Forse vero, ma anche no, perchè secondo noi il vero problema è che Silvio Berlusconi mai ha ceduto la leadership di nulla, con l’unica eccezione di Piersilvio e Marina, suoi figli.

L’uomo, imprenditore di indiscusso successo e uomo politico sulla scena da anni, ha sempre dimostrato di essere creatore ma anche carnefice delle sue creature.

Un esempio su tutti il Milan che, dopo un decennio di trionfi a livello mondiale, è stato lasciato in balia di vari giri di valzer guidati da cinesi e da altre figure, rischiando persino la serie B.

Liberatosi dal padre padrone dopo qualche anno la squadra è ripartita ed adesso sta ricominciando il percorso internazionale a cui ha sicuramente diritto.

Un altro esempio riguarda Forza Italia, altra geniale creatura politica nata da Silvio Berlusconi. A nessuno è stato dato il passaggio di testimone per guidare la creatura a marchi S.B. Uno non aveva il quid, l’altro era un ribelle e l'attuale gestore, Tajani (con tutti i crismi per essere “driver”) deve sempre mantenere un profilo basso.

Silvio Berlusconi crea bellissime creature ma poi non le fa volare

Quindi, visti i trascorsi, figuriamoci se il Berlusconi nazionale pensa nemmeno lontanamente, nonostante l’essere over 80, di incoronare qualcuno che possa davvero guidare la destra.

Ed allora molto meglio farli “agitare” tutti e due (Meloni e Salvini), e accarezzarli con baci e abbracci ma poi, al momento giusto, tirare la stoccata per lasciarli indietro, al loro posto.

Guarda caso un altro esempio a conferma la risposta, quasi di meraviglia (poi smentita, ma solo poi), alla domanda di Repubblica ( due giorni prima del voto) di chi avesse visto come premier tra Meloni e Salvini.

Niente da fare, l’uomo non molla, e questo potrebbe essere davvero il vero grande problema del Centrodestra.

Silvio Berlusconi crea da sempre bellissime creature ma poi lo stesso Silvio Berlusconi non le fa volare.