Toscani choc, il fotografo radical chic: "Berlusconi? Per fortuna è morto"

Berlusconi, Oliviero Toscani attacca l'ex premier durante la presentazione di un progetto per i giovani di Scampia: "Per fortuna è morto, ci ha rubato la dignità sociale"

In occasione dello svelamento di un'opera di Oliviero Toscani, composta da scatti realizzati a cento giovanissimi di Scampia nell'ottica del progetto "Tutt'egual song' 'e criature", il fotografo ha dedicato un passaggio del suo intervento alla morte di Silvio Berlusconi: "Per fortuna è morto - ha detto - ci ha rubato la dignità sociale, eravamo un paese dignitoso e con lui c'è stata una grande rovina".

In una nota Ranieri Roberto Riccardi, presidente di Smean Energy, consorzio organizzatore del progetto a Scampia, prende le distanze dalle parole di Toscani: "Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul presidente Silvio Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l'Italia e per gli italiani".