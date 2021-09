Vaccino: Speranza, obbligo? Potenziale possibilità estensione". Terza dose...

Vaccino: Speranza, obbligo? Potenziale possibilita' estensione. Terza dose ai fragili da settembre"

“Spero che presto avremo un numero molto alto di classi in cui tutti i ragazzi, oltre che gli insegnanti, saranno vaccinati. E questo consentirà di alleggerire ulteriormente le misure. A partire dalle mascherine, che possono essere abbassate nelle classi dove sono tutti vaccinati”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e altri ministri. “Dai giovani arriva il segnale più bello”, ha continuato il Ministro.

“Tra i ragazzi tra i 20 e 29 anni c’è risposta molto alta” alla vaccinazione “e anche tra quelli tra i 12 e 18 anni”. “E questo ci offre arma in più per riaprire le scuole”, ha aggiunto, ricordando che “la priorità del governo sin dall’inizio è stata tornare alla scuola in presenza”.

"La situazione epidemiologica è stabile e nel mese di agosto abbiamo avuto un indice di trasmissione intorno a 1". E "questo è merito della campagna di vaccinazione", continua Speranza. "Ad agosto", ha continuato Speranza, "abbiamo tenuto limitazioni leggere rispetto a quelle dei mesi precedenti". E questo vuol dire "che la campagna di vaccinazione è la vera arma che abbiamo e la risposta degli italiani è incoraggiante".

"L’obbligo vaccinale nel nostro Paese è già disposto per il personale sanitario” e l’estensione ad altre categorie “è una possibilità che resta potenzialmente a disposizione delle istituzioni, del Governo e del Parlamento”. "Sulla terza dose c’è un confronto in queste ore. Si inizierà nel mese di settembre e si partirà con le persone con una risposta immunitaria fragile". L'indicazione "è arrivata da Ema" ed è un punto "su cui già il nostro Cts ha espresso parere positivo" ha precisato Speranza.

Bianchi: "Via le mascherine in classe se tutti gli alunni sono vaccinati"

"Le regole a scuola sono quelle del Cts: mascherina, distanziamento e regole di igiene fondamentale. Ma nelle classi dove sono tutti vaccinati, si possono togliere le mascherine e si può tornare a sorridere". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Ieri 1 settembre tutte le nostre 8.500 scuole hanno riaperto con il mandato di portare poi, dal 13 settembre, tutti i nostri ragazzi in presenza e in piena sicurezza. La scuola è viva e capace di svolgere quel ruolo fondamentale che sta oggi ancora di più agendo. Siamo riusciti a riportare la scuola al centro dell'attenzione del Paese".