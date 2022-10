Biden durissimo: "Guardate in Italia che succede". A rischio bilaterale al G20

Usa, Biden attacca ancora l'Italia. Poi cita i casi Polonia e Ungheria

L'Italia, in attesa di formare il nuovo governo a guida Meloni, deve fare i conti con le dure parole del presidente degli Stati Uniti sull'esito delle elezioni in Italia. Non usa mezzi termini Joe Biden per definire la situazione. Il capo della Casa Bianca - si legge sul Corriere della Sera - ha ripetuto più o meno la stessa frase pronunciata il 29 settembre in un’occasione simile, a New York. Ecco il passaggio: "Putin contava sul fatto di poter dividere la Nato. Non è uno scherzo. Ma guardate che cosa sta accadendo sul fronte orientale della Nato. Guardate che cosa sta facendo la Polonia. La Polonia lì tiene duro. Ma che dire - prosegue Biden - dell’Ungheria? Che cosa sta succedendo? E guardate che cosa è successo di recente in Spagna (ma probabilmente intendeva Svezia ndr) e in Italia".

Biden e Meloni - prosegue il Corriere - potrebbero incrociarsi al vertice del G20 a Bali, il 15 e il 16 novembre. Anche se al momento appare improbabile un vero incontro bilaterale. Nello stesso tempo, però, l’amministrazione Biden si muove con pragmatismo. Casa Bianca, Dipartimento di Stato e Pentagono aspettano alla prova dei fatti il nuovo governo italiano, presumibilmente guidato da Giorgia Meloni. Il primo test sarà la consegna di altre armi all’Ucraina. È già pronto il sesto decreto: toccherà a Meloni decidere se firmarlo. Gli americani, inoltre, vogliono capire se la coalizione di centrodestra non si sfilerà dal fronte sulle sanzioni contro la Russia.