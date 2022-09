Biden: "Non sono ottimista. Ho visto cosa è successo alle elezioni in Italia"

Biden e la brutta accoglienza al governo Meloni. Poi crea il gelo in sala

Joe Biden commenta l'esito del voto in Italia e le sue non sono certo parole al miele nei confronti dei vincitori. Il presidente degli Stati Uniti dà un giudizio negativo e non fa molti giri di parole per farlo intendere. L'intervento a gamba tesa di Biden nei confronti della destra italiana a guida Giorgia Meloni è arrivato durante un evento di raccolta fondi. "Non sono ottimista per il futuro. Avete appena visto - ha detto Biden - cosa è accaduto in Italia in quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui". Biden si trovava a una raccolta fondi della Democratic Governors Association, a Washington, in vista delle elezioni di medio termine.

Il suo discorso non era preparato e il passaggio sull'Italia è sembrato riferirsi all'esito tutt'altro che scontato del voto del prossimo 8 novembre, che potrebbe vedere i Repubblicani conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. Biden poi è di nuovo finito al centro dell'attenzione mediatica per una gaffe. Questa volta l'inquilino della Casa Bianca ha chiesto, durante un intervento a una conferenza sull'obesità e l'insicurezza alimentare, dov'era Jackie Walorski, deputata repubblicana dell'Indiana morta lo scorso agosto in un incidente stradale. "Jackie, dove sei? Dov'è Jackie?", ha affermato Biden lasciando attonite le persone presenti in sala. Walorski era molto impegnata nella lotta alla malnutrizione.