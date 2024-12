Galeazzo Bignami nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. È fatta. Anteprima Affaritaliani.it

FdI, tramonta l'ipotesi Montaruli capogruppo alla Camera



Smentita dalla stessa interessata l'ipotesi di Augusta Montaruli nuovo capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dopo la promozione di Tommaso Foti a ministro per gli Affari europei e il Pnrr al posto di Raffaele Fitto (da ieri vice-presidente esecutivo della Commissione europea), la soluzione al momento più probabile - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - è quella di Galeazzo Bignami, attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, come nuovo presidente dei deputati del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



In pole position per sostituire Bignami come viceministro del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini al Mit c'è Salvatore Deidda, presidente della 9ª Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera.



