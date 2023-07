Bisignani: "Meloni stravince le Europee e va al voto. Il governo non regge..."

"In Europa alleanza Popolari, Conservatori e Liberali"

Sulle alleanze europee Matteo Salvini rilancia e afferma: "Le Pen alleata solida, spero che Forza Italia e Fratelli non dicano no e non preferiscano la sinistra o Macron". Che cosa sta succedendo nel Centrodestra e nella maggioranza di governo? Affaritaliani.it ne ha parlato con Luigi Bisignani, profondo conoscitore delle logiche del potere dei palazzi romani.

"Si comincia a entrare in fibrillazione europea. Con le elezioni del prossimo anno Giorgia Meloni si gioca tutte le sue carte. L’Unione europea non si può fare senza Francia, Germania e Italia. Certamente lei continua a cercarsi una verginità, ma si dimentica del peso che ha Marine Le Pen a destra".