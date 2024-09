Boccia e la terza donna “di” Sangiuliano: l’identikit di Affari (anche lei partenopea)

Boccia e la terza donna “di” Sangiuliano

Chi è la terza donna di cui parla Maria Rosaria Boccia nelle sue confessioni fiume a mezzo Instagram? Chi l’ulteriore “protégée” attribuita all’ex ministro Gennaro Sangiuliano? Le prime due, Beatrice Venezi e Manuela Maccaroni sono già scese sul piede di guerra, annunciando querele a destra e a manca.

Affaritaliani.it ha ricevuto da ambienti ai massimi livelli l’identikit di questa terza donna tirata in ballo da Maria Rosaria Boccia: si tratterebbe di una partenopea (evidentemente l’ex direttore del Tg2 amerebbe giocare in casa), amante dei musical e dello spettacolo in generale. Bocche cucitissime sul nome, anche se qualche ipotesi si potrebbe anche fare.

Nel frattempo, la domanda che in molti si pongono è che cosa farà Gennaro Sangiuliano. Oggi sono stati riportati alcuni colloqui con la Rai, che lo ha ancora sotto contratto come dirigente con uno stipendio di tutto rispetto.

Ci sono due possibilità sostanzialmente: la prima è che venga mandato come inviato, magari in una località un po’ sperduta, in modo che il clamore intorno alla sua figura si attenui progressivamente; la seconda è che venga messo “a disposizione” della Rai, termine tecnico che sta a significare una sorta di “messa in panchina” in attesa di progetti futuri che si attaglino alla sua figura.

Senza dimenticare che il periodo di riposo potrebbe anche essere prolungato, avendo l’ex ministro da poco compiuto 62 anni.