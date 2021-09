Pavone (M5S) per lo speciale La Piazza: "Sala ha pensato solo al centro"

Layla Pavone, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Milano, allo speciale “La Piazza” di affaritaliani.it: “Conte è una persona autentita, schietta e trasparente”.

Siluro al primo cittadino del Pd Beppe Sala: "Negli ultimi anni a Milano è stata data una grande attenzione alle aree del centro, come Garibaldi e la zona fiera, ma i problemi da risolvere nelle periferie sono tantissimi. In particolare, per la condizioni delle fasce più deboli della popolazione. Non solo, la situazione del verde in città grida vendetta. Il numero di verde per metro quadro a Milano è la metà rispetto alle altre città italiane, senza parlare delle capitali europee e internazionali".

E ancora la candidata del M5S a Milano Pavone: "Alcuni investimenti sono stati fatti in una logica di emergenza, ma senza guardare troppo ai costi. Penso ad esempio al tema delle piste ciclabili: investimenti che non hanno restituito una ciclabilità a misura di cittadino".

"Il Pnrr aiuterà molto la città di Milano in termini di investimenti, ma dovremo essere molto rapidi e inziare a lavorare subito appena arriveremo a Palazzo Marino".

L’INTERVISTA DI LAYLA PAVONE PER LA PIAZZA – SPECIALE MILANO

L’intervista con Layla Pavone fa parte dello speciale “La Piazza” che affaritaliani.it, il primo quotidiano digitale, dedica alle elezioni amministrative di Milano e Roma.

Online da lunedì 27 settembre, lo speciale “La Piazza” accompagna lettori, elettori e stakeholder nella comprensione delle diverse proposte politiche per le due città-chiave di questa tornata elettorale: Roma, la capitale politica, e Milano, la capitale economica.

Lo speciale “La Piazza” Milano-Roma è la versione digitale dell’evento fisico che ogni anno affaritaliani.it organizza nel mese di agosto, con la partecipazione dei principali leader politici. L’edizione 2021 ha registrato livelli record di interesse e copertura mediatica, grazie al ricchissimo palinsesto di leader nazionali ed esponenti di tutti i partiti.

Allo stesso modo, per queste amministrative affaritaliani.it ha incontrato sia i candidati alla carica di Sindaco di Milano e Roma, sia i vertici dei partiti di riferimento, per un confronto a 360° sulle problematiche locali e sui riflessi nazionali di queste elezioni.

"La Piazza digitale Spiazza e Rimpiazza. Affaritaliani.it, giornale indipendente e primo quotidiano digitale, rafforza il suo ruolo di tramite tra i cittadini e i Palazzi del potere", spiega il direttore Angelo Maria Perrino.

“Nel corso di 25 anni di storia, affaritaliani.it ha costruito la propria autorevolezza su due pilastri: politica ed economica. Questi temi, che molti cittadini percepiscono come distanti, hanno invece ripercussioni dirette sulle quotidianità. Il nostro obiettivo era proprio quello di riportare candidati e leader politici a un confronto schietto sugli aspetti che interessano la vita di cittadini e imprese”, aggiunge il vicedirettore Lorenzo Zacchetti.

Oltre a quelle di Perrino e Zacchetti, lo speciale “La Piazza” contiene le interviste realizzate da Alberto Maggi, Paola Alagia e Monica Soldano.