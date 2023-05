"Bonaccini commissario? Potrebbe essere qualcun altro". Parla Malan (FdI)

Cresce l'ipotesi Bignami (FdI) commissario

"Il governo deciderà per il meglio e noi come gruppo di Fratelli d'Italia sosterremo la decisione del governo". Con queste parole il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sull'ipotesi che il Governatore Stefano Bonaccini diventi commissario per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna.

"Il governo sta facendo una valutazione collettivamente - spiega il presidente dei senatori di FdI -. Valutazioni che vanno al di là del nome. Bisogna mettere in quella posizione la persona che possa operare al meglio. Se dovesse essere Bonaccini sarà lui, altrimenti, visto che ha anche già molti impegni e incarichi, sarà qualcun altro", conclude Malan.

LA CAUTELA DI FORZA ITALIA - "Valuterà il governo e prenderà una decisione. Penso che in questa fase tutte le forze politiche debbano essere coinvolte nell'emergenza, ma, ripeto, deciderà il governo". Con queste parole il vicepresidente del Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sull'ipotesi che il Governatore Stefano Bonaccini diventi commissario per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna.



EMILIA-ROMAGNA, LA LEGA: SUL COMMISSARIO NESSUN VETO - "Emergenza in Emilia-Romagna, a proposito del futuro commissario nessun veto o antipatia nei confronti di alcuno: la Lega, a tutti i livelli, è impegnata per risolvere i problemi e auspica che la nomina avvenga al più presto". Così fonti del partito di Matteo Salvini.