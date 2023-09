Bonetti scarica Renzi, ora pronto un ticket per Calenda

Bonetti lascia il partito di Matteo Renzi, il lungo post di addio postato su Facebook

"Il cammino del Terzo polo si è interrotto, ma io voglio pensare al rilancio". non è delimitare uno spazio in cui raccogliere adesioni per le elezioni", cioè il Centro di Renzi, "ma attivare un processo per far incontrare idee e tradizioni diverse". Con queste parole la deputata ed ex ministra di Italia Viva, Elena Bonetti, lascia e scarica ufficialmente il partito di Matteo Renzi. L'addio è stato annunciato sia in un'intervista al Corriere della Sera che in un lungo post pubblicato su Facebook.

"Scrivo questo post rivolgendomi in particolare alle tante persone che in questi anni e in questi mesi mi hanno seguita e a chi mi ha dato fiducia. Lo faccio accompagnata in primo luogo dall’emozione e dalla gratitudine per quanto abbiamo insieme vissuto. E con sguardo di speranza rivolto al tempo che si apre davanti a noi. È venuto il momento di riprendere il cammino del Terzo Polo, per onorare l’impegno che il mandato elettorale mi ha consegnato e rispondere alla responsabilità di quella fiducia", scrive Bonetti.

"È l’impegno che il 25 settembre ci siamo assunti, quello di rianimare in politica un metodo di sintesi e ricomposizione, che superi il bipolarismo che ha bloccato il Paese troppo a lungo e sappia opporsi alle forze centrifughe e che tendono a dividere la realtà e le persone. Una realtà complessa che non può essere divisa in parti, ma che richiede uno sguardo e risposte di insieme e condivise. Perché condivise sono le grandi sfide di questo tempo. Così come uniche e non divise nella loro umanità sono le persone".