Bonino dimessa dall'ospedale: "È stata dura, prendo una pausa dalla politica"

Più Europa: Bonino dimessa da ospedale, proseguirà cure da casa

Emma Bonino è stata dimessa oggi dalla struttura sanitaria in cui era ricoverata a seguito di difficoltà respiratorie per cui era stato necessario un primo ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di +Europa proseguirà la propria convalescenza a casa, seguita dal dottor Claudio Santini. I parametri risultano stabili e le sue condizioni migliorate. Si legge in una nota di Più Europa.

Più Europa: Bonino, 'mi prendo tregua da politica ma avanti su cittadinanza ed eutanasia'

"Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica". Tuttavia "sto lavorando sodo per riprendere le mie attività, per portare avanti le battaglie più importanti in questo momento. Quella sulla cittadinanza per gli stranieri, quella sull’eutanasia". Lo dice Emma Bonino, intervistata da 'La Repubblica' e dal 'Corriere della Sera', tornata a casa dopo due settimane di ricovero per una crisi cardio-respiratoria.