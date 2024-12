Bonolis: "A presidè, manco l'ho votata...". Incredibile aneddoto sulla cena con Silvio Berlusconi

Paolo Bonolis e la proposta politica di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli

Atreju, la kermesse politica organizzata da FdI, è iniziata ieri con ospiti non convenzionali, tra i quali Fausto Bertinotti, storico leader di Rifondazione comunista e Paolo Bonolis, uno dei più noti conduttori tv che ha svelato un retroscena inedito su una cena a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi. Quella sera erano presenti anche Gianni Letta e Paolo Bonaiuti. ""A un certo punto - svela il conduttore e lo riporta Il Giornale - mi fa: "Caro Bonolis, ho avuto un'idea straordinaria che cambierà il corso della sua vita". La proposta era quella di rivestire un ruolo politico di primo piano: diventare portavoce di Forza Italia.

La risposta di Bonolis è stata immediata, spontanea e ironica: "A presidè, manco l'ho votata, come posso fare il portavoce?". Ovviamente il tutto con il sorriso, definito il miglior antibiotico contro le avversità. "Si è fatto 'na risata e la cosa è finita lì", ha aggiunto il conduttore. Bonolis poi, nel corso del dibattito ad Atreju, si è espresso anche - prosegue Il Giornale - sulle recenti notizie arrivate dalla Romania, dove la Corte Costituzionale ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali a causa di presunte ingerenze straniere, in particolare della Russia. "La tecnologia sta contribuendo a far perdere tutte quelle competenze che abbiamo accumulato in migliaia di anni", ha fatto notare Bonolis.