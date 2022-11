Bonus 3000 euro: come averlo in busta. Come fare domanda per non perderlo

Bonus 3000 euro in busta paga: le info



Bonus 3000 euro in busta paga. Tutto quello che c'è da sapere. Il bonus 3000 euro in busta paga è una nuova misura volta ad aiutare gli italiani a sostenere gli costi della vita. Ecco a chi spetta questa agevolazione e come funziona.

Il bonus 3000 euro in busta paga viene elargito dai datori di lavoro ai dipendenti direttamente in busta paga per sostenere il caro bollette e l’aumento generico dei prezzi. Si tratta sostanzialmente di un aiuto esentasse, quindi non considerata reddito imponibile, concesso dai datori di lavoro privati che, se vogliono, possono accreditare sullo stipendio dei propri dipendenti. Perciò ai normali benefit per i lavoratori, come buoni pasto, auto aziendale e telefonino per il 2022 vengono aggiunte le utenze domestiche di luce e gas. Si è quindi alzato, per quest’anno, l’importo massimo dei benefici esentasse, meglio conosciuti come fringe benefit. Di conseguenza questo bonus è riconosciuto facoltativamente e non obbligatoriamente.

Il Decreto Aiuti-quater è un prolungamento di quanto già operato dal Decreto Aiuti bis.

A chi spetta il bonus 3000 euro in busta paga

Il bonus 3000 euro in busta paga - scrive www.habitante.it - spetta a tutti i dipendenti del settore privato in base a una libera scelta delle aziende per cui lavorano e quindi alle politiche di welfare messe in atto. La scelta spetterà, quindi, ai datori di lavoro che decideranno o meno se riconoscere tale bonus unitamente alla retribuzione del dipendente. Tra i datori di lavoro interessati vanno ricompresi, solo nel moto in cui dispongono di propri lavoratori dipendenti, anche:

lavoratori autonomi

studi professionali

enti pubblici economici

soggetti che non svolgono un’attività commerciale.

Invece lato dipendente sono compresi anche i percettori di reddito da lavoro assimilato quali:

collaboratori tipo CO.CO.CO

amministratori

lavoratori autonomi occasionali

altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato.