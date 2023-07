Boschi: "Madri in affitto? Finirà come coi rave. Poco coraggio dal Pd"

Boschi: "Madri in affitto? Finirà come con i rave, mi sarei aspettata più coraggio dal Pd"

"Giorgia Meloni non otterrà assolutamente nulla facendo diventare la Gpa reato universale, così come non ha ottenuto nulla con il decreto Rave. Sono norme bandiera che le servono per dire che lei è sempre la stessa Giorgia populista di sempre". Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera intervistata dalla Stampa, dopo aver votato contro la proposta di legge che farà rischiare fino a due anni di carcere a chi fa nascere un figlio con la maternità surrogata, si lancia in una previsione. "Sul piano pratico non otterrà nessun effetto, perché nessun Paese dove la Gpa è consentita collaborerà. I processi ai genitori resteranno senza condanne, ma i figli avranno lo stigma di essere figli del reato".

Poi sulle posizioni della Schlein dice: "Ero con Elly al Pride e mi sarebbe piaciuto che Elly fosse stata con me in Parlamento a votare sulla Gpa. Su un provvedimento così importante mi sarei aspettata di sentire la sua voce anche alla Camera, peccato. Schlein e Conte da deputati avrebbero potuto esserci. La loro fuga dall'Aula è imbarazzante. Sulla Gpa solidale ci sono nodi etici, giuridici e medici ancora aperti. Lo ha spiegato bene in aula una donna di sinistra, Luana Zanella", dice ancora.

"Il Pd ha scelto di non scegliere, non partecipando al voto sulla gestazione solidale. Ed ha votato contro la proposta di cancellare il reato di gestazione per altri in Italia. Esattamente l'opposto della linea che professa Schlein nelle piazze. Il terzo polo ha scelto di lasciare libertà di coscienza su un tema etico. Rispetto profondamente i miei colleghi che hanno votato in modo diverso da me. Noi rispettiamo la libertà di tutti, la coscienza di tutti. Ci siamo confrontati nel gruppo e deciso che ognuno avrebbe votato liberamente".