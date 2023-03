Brunetta, il ritorno: sarà il presidente del Cnel, ma senza stipendio

Il governo richiama Brunetta: sarà presidente del Cnel

Il governo Meloni ha scelto: come riporta la Stampa il nuovo presidente del Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia, sarà Renato Brunetta. L’ex ministro della Pubblica Amministrazione prenderà il posto di Tiziano Treu, il cui mandato è scaduto nel maggio dell’anno scorso. La nomina ufficiale dovrebbe arrivare con il consiglio dei ministri di martedì prossimo.

Scelto il nome, il rebus da sciogliere per l’esecutivo è legato ai tempi: prima di insediarsi, Brunetta dovrà infatti attendere che a farlo siano i nuovi consiglieri (a loro volta «scaduti» lo scorso 22 marzo). E l’iter per la loro nomina è piuttosto lungo e complesso: dei 64 consiglieri 8 sono nominati dal presidente della Repubblica, due proposti dal premier. Ci vorranno presumibilmente uno o due mesi.

Brunetta, così come Treu, sarà un presidente senza stipendio per un semplice motivo, ricorda la Stampa: è pensionato. E in base a quanto dispone la legge Madia non può percepire un emolumento per la carica.