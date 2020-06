Buffagni (M5S): "E' vero dobbiamo correre, ma non vedo ghepardi nel Pd"

"Questo governo ha bisogno di un cambio di passo e di più coraggio". A scandirlo in un'intervista al "Corriere della Sera" è Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo. "Superata la giusta fase di lockdown è necessario andare oltre, perché le condizioni del Paese ce lo impongono e ce lo consentono" e la tragedia del Covid offre opportunità di crescita" perché "ora è possibile fare scelte anche difficili. Penso alla necessità di modificare il codice degli appalti ispirandosi al modello Genova voluto da Toninelli e che per me ha funzionato".

"Nel decreto Semplificazioni abbiamo pronto il testo che inverte la responsabilità dei dipendenti pubblici davanti alla Corte dei Conti, disincentivandoli a stare fermi, invece che a fare" aggiunge. "Io credo che le responsabilità siano di tutta la maggioranza. Condivido l'esigenza di accelerare e cominciare a correre e non mi sembra di avere accanto dei ghepardi" sottolinea ancora Buffagni.

Riguardo al Mes, alla possibilità che possa essere una trappola come dicono Salvini e Meloni o alla posizione del Pd che vuole quei 36 miliardi per la sanità, Buffagni evidenzia: "Il Pd dovrebbe prima spendere i soldi che i loro ministri hanno in portafoglio e che i loro presidenti di Regione hanno per la sanità e non stanno spendendo. Oltre i 16 miliardi che ci sono già per gli investimenti. Il Paese ha bisogno di spendere i soldi stanziati per far ripartire l'economia e non di fare campagna su uno strumento che è diventato una bandierina".

GOVERNO: BERSANI, 'CI VOGLIONO PIU' LEONI CHE GIAGUARI, SERVE CORAGGIO PER RIFORME'

'Qui non ci vogliono giaguari &.. Ma ci vuole il coraggio di affrontare le riforme. Ci vogliono più leoni che giaguari''. Queste le parole di Pier Luigi Bersani, parlamentare di Liberi e Uguali, ad Agorà Estate Rai Tre, con riferimento alle dichiarazioni di Buffagni nell'intervista di oggi sul quotidiano Il Corriere della Sera. L'esponente M5S ha detto di condividere "l'esigenza di accelerare e cominciare a correre e non mi sembra di avere accanto dei ghepardi", con implicito riferimento ai partner di governo del Pd.