Calenda: "Alleanza col Pd? Una roba improponibile. Ci facciamo ridere dietro"

Calenda: "Così perdiamo. Non c'è più traccia dell'agenda Draghi"

Sono ore decisive per stabilire con chi schiererà Calenda alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il leader di Azione sta per sciogliere la riserva e informare il segretario del Pd Letta della decisione presa, questa volta in maniera definitiva. Ma Calenda è molto duro sulla strategia adottata fin qui dai dem per le candidature. "Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che - spiega Calenda al Corriere della Sera - parlava di agenda Draghi. Oggi quell’agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta. È una settimana che gli chiedo di rispondermi ed è una settimana che entrano nella coalizione persone che rappresentano il contrario di quello che dovremmo fare. Letta invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D’Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questa coalizione sta diventando una roba improponibile: ci facciamo ridere dietro. Non vinceremo mai così".

"Con +Europa - prosegue Calenda al Corriere - abbiamo scritto una lettera che stiamo per inviargli dopo avergli detto 70 volte a voce quali erano le nostre condizioni. Ma Letta sparisce. Ci sta portando avanti da una settimana. Nonostante questo, non chiudiamo la porta al dialogo. Abbiamo chiesto a Letta due cose precise, non chiacchiere e appelli. Primo, non un voto di Azione e +Europa può andare a Di Maio, Fratoianni e Bonelli. Visto che il Pd ci tiene tanto a candidarli lo facesse nel proporzionale e nella lista Democratici e progressisti. Secondo, va bene avere programmi diversi. Ma non contraddittori. Letta si mette a parlare di tasse di successione e improbabili doti ai diciottenni e mentre rischiamo il razionamento del gas i suoi alleati animano le proteste a Piombino. Questa è la situazione. Ora basta. Il Pd non può tenere dentro tutto e il suo contrario".