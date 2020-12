Calenda: "No ad un rimpastino. Crisi solo per costruire un governo forte"

“A Renzi ho detto che se c’è la possibilità di costruire un governo più forte, per esempio guidato da Draghi e con ministri che abbiano amministrato, vale la pena cambiare, soprattutto se pensiamo alla gestione della crisi che è stata disastrosa”. Lo ha detto Carlo Calenda a ‘Studio24’ su Rainews24.

"Se invece questa possibilità non esiste allora non si apre la crisi, perchè se questa finisse con un rimpastino in cui si cambiano due ministri il Paese non lo perdonerebbe", sottolinea.

“Il tema non può essere soltanto quello della task force, perché se si ritiene che il governo o i ministri non vanno bene si cambia governo”, ha aggiunto il leader di Azione.