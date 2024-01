Camera, lite tra Meloni e Conte-Schlein. La leader Pd: "Destra letale"

Meloni: "Nascita di Stellantis cela l'acquisizione francese"



Question time alla Camera con la premier Giorgia Meloni. Scontro con Giuseppe Conte sulla riforma del Patto di Stabilità. Il leader M5S: "Presidente, lei è un re Mida al contrario?". Sul tema delicato della sanità pubblica duello con botta e risposta tra la premier e la segretaria del Pd Elly Schlein ("Questa non è una destra sociale, ma letale. Lei si sta confermando la regina dell'austerità, ha detto Schlein a Meloni").



Schlein a Meloni, fai opposizione e non risolvi i problemi - "La sua risposta non ci soddisfa. Ma lei e' andata al governo per risolvere i probvlemi o per continuare a fare opposizione scaricando su altri i problemi che ha creato lei. Perche' nel 2009, quando e' stato introdotto il tetto alle assunzioni, al governo c'era lei, da ministra". Lo dice Elly Schlein rispondendo in aula alla premier Giorgia Meloni. "Non esiste nessuna destra sociale, questa è una destra letale sul diritto alla salute. E sulla sanità lei è la regina dei tagli". Così Elly Schlein rivolgendosi a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera.



Meloni a Schlein, ci stima se chiede a noi soluzione problemi - "Come ricorda la collega Schlein il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009: ha portato al crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Facciamo i conti con una situazione stratificata in 14 anni. Non chiederò perché non lo avete risolto voi questo problema. Le dirò che è un'implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in dieci anni al governo: grazie per fidarvi di noi e del nostro governo". Così la premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo a una domanda della leader del Pd sulle liste d'attesa nella sanità.



Sanita': Meloni, lavoriamo a superamento tetto spesa personale - "Il tetto alla spesa per il personale sanitario e' stato introdotto nel 2009, ci stiamo lavorando. Quello dei medici gettonisti e' un problema di cui ci occupiamo dall'inizio di questo governo, e' un fenomeno odioso, puntiamo ad azzerare" il problema della carenza dei lavoratori del comparto. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una interrogazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, alla Camera. "Ci stiamo occupando anche di questa eredita' pesante, il superamento di spesa e' un obiettivo che abbiamo", ha osservato. "Assicurare il diritto alla salute e' una priorita' assoluta", ha aggiunto la premier.



Sanita': Schlein a Meloni, abbattete il tetto alle assunzioni - "Tempo fa mi ha colpito un messaggio ricevuto da una donna alla cui madre malata oncologica e cardiologica e' stato fissato apuntamento al ottobre 2026. Non sa nemmeno se ci arrivera'. Mancano almeno 30 mila medici, 70 mila infermieri, mentre 21 mila medici sono gia' fuggiti all'estero. Gli eroi dlela pandemia sono sati gia' dimenticati da questo governo. L'unico modo di abbattere le liste d'attesa e' di abbattere il tetto alle assunzioni. Intendete farlo e mettere le risorse per un piano straordinario. Non risponda che potevamo falro noi, io al govenro non ci sono stata ancora e lei governa da 16 mesi". Lo dice la segertaria del pd, Elly Schlein, interrogando la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera.



Sud: Meloni, falso che governo lo ha abbandonato - Il fatto che il governo avrebbe tradito il Sud "e' una bizzarra ricostruzione strumentale". Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sulle iniziative per la crescita economica e sociale del Mezzogiorno, con particolare riferimento all'attuazione delle politiche di sviluppo e coesione.



Agricoltura, Meloni: Esenzione Irpef era privilegio per alcuni come molte misure Renzi - "L'esenzione irpef per i lavoratori agricoli non è stata prorogata perché, come accaduto per molte misure del governo Renzi, abbiamo constatato che andava a beneficio di chi ne aveva meno bisogno, per le grandi imprese e le piccole non ne hanno quasi mai beneficiato. Rischiava di diventare un privilegio piuttosto che un aiuto diffuso, abbiamo destinato quelle risorse ai piccoli produttori. Le risorse per il comparto sono aumentate sensibilmente". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel premier question time alla Camera.



Patto Stabilita': Meloni, impedito il ritorno di vecchie regole, merito dell'Italia - Il governo "e' riuscito ad impedire alle regole precedenti del patto di stabilita'". A dirlo e' stata la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sulle iniziative volte ad apportare, nell'ambito del negoziato tra le istituzioni europee, modifiche all'accordo sulla riforma del Patto di stabilita' e crescita raggiunto in sede Ecofin a dicembre 2023. Il nuovo Patto "supera le regole irrealistiche del precedente e questo penso sia un merito dell'Italia", ha aggiunto.



LA RISPOSTA DI GIUSEPPE CONTE A MELONI - "Presidente, lei è un re Mida al contrario? Lui tutto quello che toccava lo faceva diventare oro, lei tutto quello che tocca distrugge. Ci faccia una cortesia, faccia anche meno, può essere che farà meno danni e italiani le saranno grati". Così Giuseppe Contereplica a Giorgia Meloni durante il question time alla Camera.



Meloni: Privatizzazioni? Fattore sviluppo, niente a che fare con 'regali' del passato - "Il governo, come peraltro scritto nella Nadef, lavora a un piano di razionalizzazione delle partecipazioni dello Stato dalle quali sono attesi proventi pari a circa l'1% del Pil. Queste operazioni non devono avere come unico scopo di fare cassa per ridurre il debito pubblico, ma devono essere considerate un fattore di sviluppo della politica industriale italiana. Si tratta di ridurre la presenza dello Stato dove non è necessaria e affermarla negli asset strategici". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel premier question time alla Camera. "E' un approccio che non si avvicina neanche lontanamente a quelli del passato, che erano regali a qualche fortunato e bene inserito imprenditore, come si fece con gli oligarchi russi dopo l'Unione sovietica", commenta.



Meloni: su indennizzi per stragi naziste rispettiamo legge - "Consideriamo doverosi gli indennizzi, lo abbiamo mostrato aumentando nel 2023 il fondo. Non può esserci dal governo un intento dilatorio o ostruzionistico. Ciò non toglie che l'Avvocatura dello Stato debba fare il suo lavoro di verifica sui presupposti per il risarcimento. La completezza del contradditorio non è disattenzione per le vittime ma rispetto della legge. Non c'è nessun intento dilatorio ma un lavoro necessario, usiamo risorse dei cittadini, nel modo più corretto possibile". Così la premier Giorgia Meloni alla Camera rispondendo a Ricardo Magi (+E) sul risarcimento ai familiari delle vittime delle stragi naziste.



Lavoro: Meloni, gia' 600 mila richieste per assegno inclusione - L'assegno di inclusione "e' attivo dal primo gennaio del 2024 e al 20 gennaio il ministero del Lavoro ci dice che su una platea di 737 mila nuclei familiari potenziali sono gia' 600 mila quelli che hanno presentato domanda". Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sui risultati conseguiti a seguito dell'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro.



Anziani: Meloni, domani in Cdm decreto per approvazione - "Il decreto arrivera' domani in consiglio dei ministri per l'approvazione". Lo ha affermato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sulle politiche del governo in favore degli anziani, con particolare riferimento all'attuazione della legge delega n. 33 del 2023.



Meloni: nascita Stellantis cela acquisizione francese - "Penso allo spostamento della sede legale e fiscale fuori dall'Italia o alla fusione che celava un'acquisizione francese dello storico gruppo italiano: tanto che oggi nel cda di Fca siede un membro del governo francese, non è un caso se le scelte industriali del gruppo tengono maggiormente in considerazione le istanze francesi rispetto a quelle italiane". Lo ha detto Giorgia Meloni parlando durante il question time.



Stellantis: Meloni, difendiamo produzione in Italia e livelli occupazionali - "Vogliamo istaurare un rapporto equilibrato con Stellantis per difendere la produzione in Italia, i livelli occupazionali e tutto l'indotto dell'automotive". A dirlo e' stata la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sulle iniziative volte a garantire la continuita' produttiva e occupazionale presso gli stabilimenti italiani di Stellantis e di Magneti Marelli, nell'ambito di un piano di rilancio del comparto automobilistico.

"Se si vuole vendere un'auto sul mercato mondiale pubblicizzandola come gioiello italiano, allora quell'auto deve essere prodotta in Italia perche' questa e' un'altra questione che noi intendiamo porre. Queste sono le regole con l'attuale governo e valgono per tutti". Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sulle iniziative volte a garantire la continuita' produttiva e occupazionale presso gli stabilimenti italiani di Stellantis e di Magneti Marelli, nell'ambito di un piano di rilancio del comparto automobilistico.



Medio Oriente: Meloni, non condivido posizione Netanyahu su due popoli due Stati - "Non condivido la posizione espressa dal primo ministro di Israele" sulla soluzione dei due popoli e due Stati per la crisi in Medio Oriente. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera dei deputati ad un'interrogazione sulle iniziative, anche in sede europea, per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per una soluzione del conflitto in linea con il principio "due popoli, due Stati".

"Il governo italiano, in linea con le altre nazioni europee occidentali, ha più volte richiamato alla necessità di tutelare la popolazione civile. Voglio ricordare che siamo tra i pochissimi ad avere agito immediatamente e concretamente, mandando aiuti a Gaza, inviando una nave ospedale, fornendo medici pediatri per aiutare gli ospedali emiratini a curare minori palestinesi feriti e approfitto anche per annunciarvi che stiamo lavorando per portare minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia MELONI, durante il premier time in Aula alla Camera.