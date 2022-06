I 5 Stelle si dimezzano in Campania. Tre consiglieri passano con Di Maio

M5s, Valeria Ciarambino capogruppo di Insieme per il Futuro in Regione Campania



Terremoto nel M5S in Campania. Al Consiglio regionale il gruppo pentastellato si dimezza e nasce il gruppo 'dimaiano' di Insieme per il Futuro. Dei sei consiglieri regionali, in tre passano con Di Maio. Tra questi, l'ex capogruppo pentastellata Valeria Ciarambino, che andrà a ricoprire il ruolo di capogruppo in Regione di Insieme per il Futuro, Salvatore Aversano, vicecapogruppo di Ipf, e Luigi Cirillo.

Si dicono invece "compatti con Conte" Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello, che restano nel Movimento 5 Stelle. Il nuovo capogruppo sarà Michele Cammarano, il vice sarà Ciampi. "Il rispetto del mandato elettorale - dichiarano Cammarano, Ciampi e Saiello - è e resta un valore fondante del nostro impegno politico. Un rispetto che dobbiamo a tutti i cittadini e non soltanto a un simbolo. Perché per noi il Movimento 5 Stelle non è mai stato semplicemente un simbolo, quanto una straordinaria comunità assieme alla quale abbiamo cominciato un percorso e grazie alla quale continueremo a portare avanti un progetto di Paese, con coerenza, trasparenza e impegno sempre maggiore".

Intanto prosegue l'impegno a Roma di Beppe Grillo dopo la scissione nel M5S. Il fondatore del Movimento ha incontrato per più di tre ore Giuseppe Conte all'hotel Forum e poi ha visto anche Claudio Cominardi, tesoriere del M5S, e il sociologo Domenico De Masi, sempre all'Hotel Forum, dove alloggia quando è nella Capitale. Nel pomeriggio anche un incontro con i parlamentari pentastellati.