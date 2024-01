Capodanno con la pistola, Pozzolo rifiuta ogni test: immunità parlamentare

Capodanno con la pistola, Pozzolo: "Non mi lasciavano da solo neanche per pisciare"

In FdI è esploso un nuovo caso, che sfiora ancora una volta il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Alla festa di Capodanno in cui era presente l'esponente del partito di Meloni, dalla pistola di un altro deputato che era a quell'evento a Rosazza in provincia di Biella è partito un colpo e un proiettile ha ferito un 31enne presente alla festa. Emanuele Pozzolo, proprietario dell'arma, è stato ascoltato dalle 2 alle 9 del mattino sulla vicenda ma si sarebbe rifiutato di sottoporre i suoi vestiti al test dello stub. Che avrebbe permesso di accertare la presenza di eventuali tracce di polvere da sparo. "Non mi lasciavano da solo neanche per pisciare", avrebbe detto e in seguito - riporta Il Fatto Quotidiano - usufruendo dell’immunità parlamentare, che protegge deputati e senatori da perquisizioni personali. Mentre secondo La Stampa avrebbe rifiutato di sottoporsi a qualsiasi test.

A questo punto per ricostruire l’accaduto saranno decisive le testimonianze raccolte dai carabinieri di Biella, che indagano con la procura sull’incidente. Di certo la mini-pistola North American arms LR22 era sua. E il colpo sarebbe partito nell’atto stesso dell’estrazione della pistola dalla giacca. FdI è pronta a far partire un’indagine interna: Giorgia Meloni stessa la vuole, per un fatto che a suo parere non ha in ogni caso alcuna valenza politica. Pozzolo non ha la copertura politica di Delmastro. E quindi, ragiona il quotidiano, nei suoi confronti nulla viene escluso. In particolare rischia una sospensione dal partito. Mentre i colleghi di FdI fanno circolare una battuta sul sottosegretario: "Delmastro? Bisognerebbe farlo dimettere. È ormai chiaro che porta sfiga".