Carcere: conventi e ospedali abbandonati per risolvere il problema del sovraffollamento

Leggendo quanto scritto in questo sito: Convento abbandonato in vendita: quale sarà il suo destino? (ascosilasciti.com) mi è nata l'idea che si potrebbe tranquillamente “detenere”, come ospiti, i condannati nei vari conventi abbandonati. Sicuramente queste strutture avranno la necessità di essere manutentate, ma potrebbe essere un modo elegante per far scontare la pena ai condannati e contemporaneamente salvare quelle che sono vere e proprie dimore dell'arte. Nel sito di cui sopra è stato ricavato un angolo perché possiamo ulteriormente informarci sui conventi e strutture varie, pensate in Veneto (terra del Ministro Carlo Nordio, nonché mio conterraneo), possiamo trovare anche un seminario, oggi abbandonato, con attorno un'area vasta 360.000 mq., ossia 36 ettari, veramente ragguardevole.

Un'idea potrebbe essere quella di coinvolgere, pagandoli naturalmente, i detenuti che potrebbero contribuire alla realizzazione dei progetti per l'utilizzo di tutti i locali, così avremmo l'opportunità di dare un lavoro alle persone che non sanno come impiegare il proprio tempo e magari, contemporaneamente, preparare “nuovo personale” qualificato e/o specializzato (muratori, idraulici, elettricisti, pittori/decoratori, pavimentisti, ecc. e perché no cuochi, pasticceri, sia uomini sia donne, e chi più ne ha più ne metta). Ovviamente ci possono essere anche altri siti, come ospedali abbandonati vedi: Emergenza Covid-19 e Ospedali Abbandonati: i tagli alla Sanità in 19 foto (ascosilasciti.com), che con una relativa manutenzione potrebbero essere adattati a sollevare un po' l'attuale “pesantezza” nelle carceri. Non credo che ci sia bisogno di aggiungere molto altro. I soldi ci dovrebbero essere, la fantasia ce l'abbiamo, manca solo la volontà politica ed il gioco è fatto. Sic et simpliciter.