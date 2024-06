Carcere e suicidi, svolta FI: subito sì alla “liberazione anticipata speciale"

Colpo di scena sulla proposta di legge sugli “sconti di pena” del deputato di Italia viva Roberto Giachetti e della presidente di Nessuno Tocchi Caino Rita Bernardini (che ha sospeso dopo 30 ore lo sciopero della fame).

“Non possiamo far finta di nulla rispetto allo spaventoso aumento dei suicidi” ha infatti dichiarato il vicepresidente berlusconiano della commissione Giustizia Pietro Pittalis, annunciando di fatto il voto a favore del suo gruppo quando il 17 luglio la proposta andrà in aula. Il passo di Pittalis è quindi destinato a cambiare la partita sulla “liberazione anticipata speciale”, 75 o almeno 60 giorni di sconto di pena ogni sei mesi. Ora cresce l'attesa per il voto in Aula.