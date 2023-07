Carne sintetica verso lo stop: ok dal Senato. Lollobrigida: "Avanti così"

Senato, approvato il ddl sulla carne sintetica: 93 favorevoli al blocco

L’aula del Senato ha deliberato sul disegno di legge che vieta la produzione e la commercializzazione della carne coltivata. Il via libera al blocco (sul nascere) per alimenti e mangimi sintetici arriva compatto con 93 voti a favore, 28 contrari e 33 astenuti.

Sul tema, le posizioni di maggioranza e opposizione sono diametralmente opposte: la maggioranza ha accolto con entusiasmo il provvedimento volto a sfavorire questa “novità culinaria”, mentre l’opposizione ha ribadito quanto sia obsoleto e “negazionista” lo stop nei confronti della ricerca e del progresso scientifico.

A capo dei sostenitori della prima ora c’è il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in quota Fratelli d'Italia, che ha dichiarato soddisfatto dopo l’esito della votazione di Palazzo Madama: "questo provvedimento ci pone all'avanguardia nel mondo".

Per poi aggiungere in un secondo momento a mezzo social: "Siamo il primo Paese a vietare la commercializzazione, importazione e produzione di cibo sintetico. Un altro fondamentale passo nell'unica direzione che il governo Meloni conosce: quella dell'interesse nazionale. Avanti così, per l'Italia".

Il destino di questo “controverso” disegno di legge ora sarà nelle mani della Camera.