Casa, plauso anche da agenti immobiliari

CASA: Mit, plauso anche da agenti immobiliari Milano, 24 mag. (LaPresse) -



"Le categorie plaudono al via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Salva-CASA fortemente voluto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini. Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha parlato di “buona notizia”. Non è una voce isolata, come conferma la Federazione italiana agenti immobiliari professionali: “Accogliamo con favore le misure contenute nel decreto Salva CASA approvato oggi dal Consiglio dei Ministri - dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip - prioritariamente finalizzate ad agevolare la circolazione regolare degli immobili a tutela del cittadino e a beneficio della dinamicità virtuosa del mercato immobiliare e di chi vi opera professionalmente oltre a sbloccare le centinaia di migliaia di pratiche edilizie che intasano gli uffici tecnici comunali creando nervosismo o, peggio, contenzioso contro la pubblica amministrazione, con conseguenti disagi e costi sociali”.Lo evidenzia il Mit.