Case di lusso a prezzi stracciati. Durigon-Rocca e il nuovo "mattone-gate"

Durigon-Rocca e gli appartamenti alla Camilluccia a Roma. Il caso

Un nuovo caso su appartamenti di lusso comprati a prezzo di saldo dai politici è esploso a Roma. La vicenda coinvolge il sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon, e il candidato presidente del Lazio con il cdx Francesco Rocca, nel mirino sono finite le loro case nel quartiere Camilluccia. Cinque anni in affitto a spese del sindacato. Poi l’acquisto - si legge su Repubblica - a prezzi stracciati: 469 mila euro per 170 metri quadri. E pure una strana clausola che ha consentito l’affare a Roma sia a lui che alla compagna. Costretto una prima volta alle dimissioni per aver proposto di cancellare i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino da un parco di Latina, la sua città, per intitolarlo ad Arnaldo Mussolini, e finito nella bufera per l'acquisto sospetto della sua casa. Proprio come, prima di lui, esponenti di sinistra come Massimo D’Alema o di destra come Claudio Scajola.

Lo scorso 23 giugno - prosegue Repubblica - l’esponente leghista ha acquistato dall'Enpaia, l’ente di previdenza per gli impiegati in agricoltura, una casa in via Cortina D’Ampezzo, a Roma, usufruendo dello sconto del 30% previsto per gli inquilini che avevano un contratto di locazione da oltre 36 mesi. L’appartamento era formalmente affittato dall’Ugl, il sindacato di cui proprio Durigon, fino al 2018, era segretario. Un caso sollevato dal Domani. "Io sono entrato in quella casa nel novembre 2017 — spiega il sottosegretario — ma da quando sono diventato parlamentare, nel 2018, mi sono fatto carico dell’onere dell’affitto, circa 1.750 euro al mese. Non c'è stato nessun favoritismo". Il 14 dicembre scorso alla Camilluccia un immobile Enpaia con il 30% di sconto è stato acquistato anche da Francesco Rocca, candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra. «Nulla di irregolare, chiedete alla vedova Frattini», sottolinea il legale di Rocca, anch'egli proprietario di un appartamento in quel complesso. Il caso politico è esploso e da Calenda a Conte viene chiesta chiarezza su quelle vendite a prezzo di saldo.