Case occupate, blitz del governo: passi avanti nel "mondo alla rovescia"

Era ora. Da poco tempo è stata presentata una proposta di legge per sanare l’incredibile situazione italiana per cui è possibile tuttora occupare impunemente una abitazione basta avere il solito corollario di anziani, incinte e varia umanità. Giorgia Meloni ha da sempre rivendicato quello della lotta alle occupazioni abusive come uno dei punti chiavi del programma di Fratelli d’Italia e attività di sgomberi sono già iniziata da mesi, soprattutto a Roma, a San Basilio quadrante est della Capitale.

Così il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti ha depositato in Commissione Giustizia la tanto attesa proposta di legge che inasprisce le pene fino a nove anni per chi occupa ma soprattutto ne determina un reato specifico. Previsto anche l’arresto in flagranza e l’impossibilità del rito abbreviato con l’obbligo per l’autorità giudiziaria di intervenire entro 48 ore e poi la restituzione dell’immobile.

Insomma non deve più accadere che un anziano che va a farsi una visita medica torna a casa e la trova occupata e la Polizia lascia dentro l’occupante. Questione di semplice buon senso. Le intenzioni sono ottime, i numeri per approvare la legge ci sono tutti e ora si aspetta solo che tutto vada a buon fine anche se in un Paese come l’Italia i rischi sono sempre in agguato e certamente occorre aspettarsi che il fronte che protegge le ladre delle metropolitane, guidato dal Pd, si rifaccia sotto per proteggere gli occupanti abusivi a danno dei legittimi proprietari.