Caso Giulio Regeni: Meloni e Tajani dovranno testimoniare su Al Sisi

Il gup di Roma convoca Meloni e Tajani

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono stati convocati dal giudice per l’udienza preliminare di Roma, in merito al procedimento per l’omicidio di Giulio Regeni.

Il prossimo 3 aprile la Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri dovranno riferire in merito alla disponibilità del presidente egiziano Al Sisi di collaborare con l’Italia sia sul caso Regeni che su quello riguardante Patrick Zaki.

La richiesta di sentire come testi sia Meloni che Tajani era stata avanzata da Alessandra Ballerini, avvocato dei genitori di Regeni, in seguito al colloquio che lo scorso novembre, a margine della Cop 27, è intercorso tra Meloni e Al Sisi, proprio sui due casi.

Giulio Regeni è stato trovato morto nel febbraio 2016, con evidenti segni di tortura, dopo essere stato rapito in Egitto. Il suo processo vede imputati quattro agenti dei servizi segreti egiziani, a cui non è stato possibile notificare gli atti del processo. Anche oggi, lunedì 13 febbraio, di fronte alla sede del Tribunale di Roma, è in corso un sit-in a sostegno dei familiari di Regeni, al quale partecipano anche gli attori Valerio Mastandrea e Pif, nonché i rappresentanti della Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana).