Caso intercettazioni, Mantovano respinge i sospetti. Ma Renzi rilancia

Caso intercettazioni, Renzi tornerà sul tema intercettazioni con un nuovo editoriale sul quotidiano "Il Riformista"

Dopo l'anteprima di affaritaliani.it sul libro di Luigi Bisignani e Paolo Madron "I potenti al tempo di Giorgia" e la denuncia del leader di Italia Viva Matteo Renzi avvenuta oggi sulle pagine di Repubblica sull'allarme intercettazioni, temendo la tenuta democratica del Paese, ora arriva la replica del Governo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha infatti dichiarato: "Dal momento dell'insediamento di questo Governo non ho mai autorizzato, quale Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, alcuna forma di intercettazione a carico di esponenti politici o di giornalisti". Il senatore Renzi ha apprezzato l'attesa smentita del sottosegretario, fanno sapere fonti di Italia Viva all'Ansa che rivelano in una nota che giovedì 1 giugno Renzi tornerà sul tema nel proprio editoriale su Il Riformista.