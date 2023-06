Caso Santanchè, Meloni preoccupata: se rinviata a giudizio deve lasciare

Caso Santanchè, Meloni chiede alla ministra un chiarimento pubblico

Il governo Meloni deve fare i conti con il caso sollevato dalla trasmissione Report, in merito alle ombre sulle operazioni finanziarie da parte della ministra Santanchè relative alle sue società. Se per Daniela Santanchè dovesse arrivare un rinvio a giudizio dovrà dare le dimissioni da ministra del turismo. Parola di Giorgia Meloni, che ieri lo ha detto alla diretta interessata. L’occasione, racconta La Stampa, è stata un colloquio che ha fatto il punto sulle indagini che la lambiscono. Ovvero quelle su Visibilia e Ki Group Spa. Con i racconti sui fornitori non pagati, sui tfr mai percepiti e sull'uso della cassa integrazione durante il periodo della pandemia. Oltre alle accuse sulle operazioni finanziarie a danno degli azionisti di minoranza. Quello di Santanchè, è il ragionamento della premier, è un nome di peso all’interno di Fratelli d’Italia. Oltre che vicinissimo al presidente del Senato Ignazio La Russa. E quindi ogni risvolto giudiziario diventerebbe una macchia sulla reputazione del governo.

Santanchè, invece, di indagini non vuole sentire parlare: "Ma basta con queste stronzate. Indagata di cosa? È sempre la stessa inchiesta. Non hanno trovato niente. Siamo usciti puliti da tutto", sostiene. E sempre La Stampa scrive che all’epoca dell’inchiesta sul fallimento Santanchè non avvertì Meloni di quello che stava succedendo. La premier seppe tutto dai giornali. Meloni le avrebbe già chiesto di spiegarsi e rompere il silenzio, perché solo dopo un chiarimento pubblico potrà prendere le sue difese. Chi ha parlato con la premier in queste ore convulse la descrive innanzitutto preoccupata. Se le indagini dovessero concludersi con un rinvio a giudizio e l’inchiesta dovesse allargarsi a La Russa (lambito anche lui dall'inchiesta di Report), cofondatore di FdI e seconda carica dello Stato, la slavina politica diventerebbe difficile da frenare. L’esito, poi, difficile da prevedere. Un incubo che, con i tempi della procura di Milano, potrebbe concretizzarsi a pochi mesi dalle prossime elezioni Europee.