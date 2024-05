Caso Toti, la legge bavaglio non funziona mica tanto bene (sempre che esista)

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Libertà di stampa, il Parlamento verso la "legge bavaglio". Rai: 15 gennaio 2024. Ranucci (Report): "Sono preoccupatissimo per la libertà di stampa". Febbraio 2025. "Nessuno pensi di risolvere i problemi della giustizia penale e della tutela del segreto istruttorio con l’introduzione di bavagli alla stampa". Lo dichiarava la FNSI, la Federazione Nazionale Stampa Italiana. A marzo 2024. Potrei andare avanti con altre mille dichiarazioni ma non ho voglia di sfogliare altri archivi. Inizio maggio 2024: ogni giornalista italiano e anche metà degli uscieri ha il pdf delle intercettazioni con tutto il faldone processuale riguardante il caso di Giovanni Toti. Visto che i giornalisti ne sono in possesso, hanno il dovere di pubblicare ed è giusto così. Dica il candidato (all'esame da giornalista) se effettivamente ha funzionato il bavaglio all'informazione e se davvero in Italia la politica ha silenziato i giornalisti di giudiziaria, e se ritiene veritiera la classifica per la quale siamo al 46esimo posto dietro nazioni in cui l'informazione è tradizionalmente libera e indipendente come la Mauritania (33), la Namibia (34), il Montenegro (40), l'Armenia (43), le Isole Tonga (45). Dica poi il candidato (all'esame da magistrato) quale sia il reato ipotizzabile e come dovrebbe essere accertato e perseguito rispetto alla diffusione di atti coperti da segreto. Dica poi il candidato all'esame dell'Università della Strada e del Buonsenso se la pratica dei comunicati delle procure non sia elemento comico nel nostro panorama informativo. Dica poi l'uomo comune se alla fine non è cambiato proprio un tubo, dopo riforme, mezze riforme, allarmi altisonanti e marce per la libertà di stampa.