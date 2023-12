Cateno De Luca chiama Zicchieri: l'ex leghista entra in squadra. Rumor

De Luca pronto ad annunciare l'ex leghista Francesco Zicchieri

Un ex leghista nella squadra di Cateno. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca -insieme alla portavoce nazionale Laura Castelli, già viceministra al Mef- a quanto apprende l'Adnkronos dovrebbe annunciare nella conferenza stampa di domani alla Camera l'arrivo nel partito di Francesco Zicchieri, ex deputato leghista già coordinatore del Carroccio nel Lazio.





Zicchieri andrebbe a ricoprire il ruolo di Commissario di Sud chiama Nord della Regione amministrata dal centrodestra. "Un importante colpo", lo considerano i seguaci di De Luca, in quanto l'ex leghista porterebbe in dote la sua esperienza nazionale e l'importante rete civica nel Lazio formata da tanti amministratori locali, di cui lui oggi è punto di riferimento.

Intanto prosegue la fase di riorganizzazione del partito fondato un anno fa dal sindaco di Taormina, impegnato nelle ultime settimane anche nel tour nazionale di promozione del suo ultimo libro edito da Piemme 'Non tutto è successo!'.

Il 2 e 3 marzo a Roma ci sarà l'assemblea nazionale del partito e sarà anche l'occasione per delineare il percorso in vista delle europee. De Luca infatti durante le sue riunioni interne continua a prendere in considerazione due scenari: la corsa solitaria aggregando le reti civiche sparse sul territorio nazionale che ha incontrato negli ultimi mesi o l'apparentamento con un altro partito. Chi lo conosce bene conferma che di sicuro ha chiuso la porta a Matteo Renzi, mentre sono in corso interlocuzioni con Azione.

Nel partito di Carlo Calenda infatti ci sarebbero diversi esponenti che spingerebbero per l'accordo con Sud chiama Nord proprio per colmare il gap nel Mezzogiorno e andare così ben oltre la soglia del 4% per le europee. In Sicilia infatti De Luca oggi rappresenta il primo partito con il 25% ottenuto alle ultime regionali, quando Azione si fermò al 2% con la candidatura a presidente di Gaetano Armao.

A domanda precisa sulla possibile intesa con Calenda, però, Cateno non si sbilancia: "Al momento siamo concentrati sulla riorganizzazione del nostro partito". Mentre sulla possibile intesa con Gianni Alemanno taglia corto: "C'è stima reciproca, ma i nostri percorsi politici sono differenti".