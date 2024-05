Caterina Chinnici, da paladina antimafia a capolista del trasformismo

Caterina Chinnici, il passaggio da Pd-M5s a FI in soli due anni è un caso. Lei tira dritto: "Scelta di coerenza"

Caterina Chinnici è finita al centro del dibattito politico per la sua scelta di passare nel giro di soli due anni dalla candidatura alla Regione Sicilia con Pd e M5s a quella con Forza Italia per le prossime Europee. La paladina dell'antimafia, europarlamentare uscente, ha scelto il partito di Tajani per tornare a Strasburgo e questo ha generato polemiche. Chinnici, figlia del giudice ucciso dalla mafia nel luglio 1983, - riporta La Repubblica - aveva messo il veto a una candidatura della Dc di Totò Cuffaro, ex governatore che ha scontato una pena per favoreggiamento alla mafia. I voti di quel partito, alla fine, confluiranno comunque nella stessa lista. L’accordo è con Noi Moderati a sostegno del candidato Massimo Dell’Utri, avvocato omonimo ma non parente di Marcello, fondatore del partito, che a sua volta ha scontato una condanna per reati di mafia. "L’ho appreso dai giornali. Punto", taglia corto.

Chinnici - prosegue La Repubblica - fa ancora i conti con l’accusa di incoerenza per il clamoroso passaggio di campo. Complici anche i primi manifesti elettorali circolati nell’Isola: la medesima foto, in cui era stato cambiato soltanto il simbolo. Di quelle polemiche lei fa oggi il leitmotiv della sua campagna elettorale, ripetendo a una nuova platea di elettori che non la conosce e va a presentarsi a lei, che la sua è stata una decisione di "coerenza coi suoi valori. Tajani ha colto il mio disagio, mi ha corteggiata per mesi. La mia è stata una scelta lunga e tormentata".