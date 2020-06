Governo, il Pd alza la voce e 'avvisa' Conte su decreti Sicurezza e Regeni

Nervi tesi ieri sera in Consiglio dei Ministri. Il ministro della Cultura e capo delegazione Pd al governo, Dario Franceschini, è andato più volte in pressing su Conte. "Subito le modifiche al Dl Salvini", ha chiesto. Non solo: il rappresentante dei dem ha chiesto al premier, ricevendone la disponibilità, che ci sia al più presto "una presa di posizione pubblica" su Regeni, in cui esplicitare che la ricerca della verità sul caso e la vendita delle navi militari italiane all'Egitto "sono due casi separati".

Il ministro della Cultura e capo delegazione Pd al governo, Dario Franceschini, ha chiesto di portare quanto prima le modifiche ai decreti Salvini in Consiglio dei Ministri ricevendo il via libera del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. E' quanto si apprende da fonti di governo che sottolineano come il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si sia impegnato a riunire la prossima settimana i capi delegazione e la responsabile del Viminale per portare le modifiche al tavolo del governo quanto prima, probabilmente subito dopo l'incontro con i capi delegazione.

La vendita delle navi militari italiane all'Egitto e la ricerca della verità sul caso Regeni "sono due casi separati". Lo ha sottolineato, si apprende, Dario FRANCESCHINI ieri sera intervenendo, unico tra i ministri, nel corso del Cdm. Il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd ha chiesto a Conte, ricevendo la disponibilità del premier, che ci sia al più presto "una presa di posizione pubblica" sul fatto che le due questioni siano separate e sul fatto che resta sempre confermata la "volontà dell'Italia di insistere per la ricerca della verità" sul caso Regeni.