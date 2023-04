Cdx, Lupi ad Affari: "Il Decreto flussi è un pilastro in tema di immigrazione"

Migranti, Lupi ad Affari: "La vera sconfitta di Italia ed Europa è di aver abbandonato il Mediterraneo"

“Il centro non solo non è schiacciato, ma non ha affatto rinunciato al suo protagonismo in materia di immigrazione”. Nelle ore calde di discussione al Senato del decreto Cutro, Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, lo dice senza giri di parole intervistato da Affaritaliani.it. Il dl rappresenta senza dubbio “un punto di forza per la Lega” che cavalca il tema, puntando su “difesa dei confini, fermezza e sicurezza”, ma non c’è solo questo provvedimento. Questioni come il Piano Mattei per l’Africa e il decreto flussi, per esempio, “sono altri due pilatri fondamentali – sottolinea Lupi – e sono invece centrali per noi”.

Il leader dei moderati, infatti, aggiunge: “La vera sconfitta di Italia e Europa è di aver abbandonato il Mediterraneo. Ci siamo dimenticati che il nostro Paese doveva essere la guida del Continente nel Mare Nostrum. Spiace che tale aspetto sia sottovaluto dall’opposizione a cui, evidentemente, fa comodo andare all’attacco del dl Cutro”. I centristi di maggioranza, insomma, non sono a disagio in queste ore anche perché, come rimarca Lupi, “il provvedimento dà un messaggio fondamentale: la lotta agli scafisti della morte. Oltre a ribadire che in Italia come in Europa non si può venire in maniera irregolare. C’è un principio, del resto, che noi sosteniamo convintamente e cioè che non è disumana la fermezza, ma è disumana una accoglienza illimitata e non dignitosa”.