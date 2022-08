Centrodestra, ecco come i partiti si spartiscono i collegi. Esclusivo

Ogni forza politica ha il proprio metodo. Il rebus



Vertice interlocutorio nel Centrodestra sul tema spinoso della suddivisione dei collegi uninominali. Il tavolo è stato aggiornato a domani, mercoledì 3 agosto, e uno dei partecipanti spiega ad Affaritaliani.it che "nulla è stato ancora deciso, siamo in alto mare ma non stiamo litigando. Solo che serve tempo e non è facile incastrare tutto".



Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, la regola è questa: a Roma i partiti del Centrodestra decideranno a quale partito spetta ogni singolo collegio, da Cuneo a Parma, da Bari a Palermo. Da Nord a Sud la decisione chiave viene presa al tavolo romano. Poi ogni singolo partito della coalizione spetterà scegliere il nome di chi andrà nei collegi a loro destinati. In Fratelli d'Italia sarà un mix tra Roma e territori, nella Lega decideranno le singole regioni ma con l'ok finale di Matteo Salvini mentre in Forza Italia tutto è nelle mani di Silvio Berlusconi.



Alla riunione hanno partecipato Antonio Tajani e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, per Fi, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli per Fdi, Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli per l'Udc. Saverio Romano per Noi con l'Italia.