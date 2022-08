Centrodestra, collegi uninominali: ecco la distribuzione. Anteprima

Elezioni, a Forza Italia 17 collegi al Sud



Bocche cucite nel Centrodestra sulle candidature nei collegi uninominali alle elezioni del 25 settembre. I leader non parlano anche per non agitare ulteriormente deputati e senatori uscenti che ancora non sanno se e dove verranno ricandidati. Quello che Affaritaliani.it è in grado di rivelare è la distribuzione geografica tra le forze politiche della coalizione nei collegi uninominali. Fratelli d'Italia avrà una rappresentanza più o meno omogenea in tutto il territorio, Lega molto presente al Nord e Forza Italia più al Sud e nelle Isole. Ecco lo schema (non ancora definitivo):

Fratelli d'Italia totale 98

35 al Nord

35 al Centro

28 al Sud e Isole

Lega totale 70

40 al Nord

15 al Centro

15 al Sud e Isole

Forza Italia totale 42

15 al Nord

10 al Centro

17 al Sud e Isole

Lupi-Toti e Udc-Brugnaro totale 11

4 al Nord

3 al Centro

4 al Sud e Isole