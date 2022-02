Forza Italia, Tajani: "La legge elettorale non è una priorità"

Forza Italia, Tajani: "Non vedo aggregazioni centriste fuori dalle coalizioni. Aggregazioni destinate comunque a non raccogliere consenso elettorale"



Il Centrodestra esiste ancora dopo il delicato passaggio dell'elezione del presidente della Repubblica? "Sì, dovrà essere rinnovato, ma esiste perché esiste un elettorato di Centrodestra che è maggioritario nel Paese". Risponde così, alla domanda di Affaritaliani.it, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "La legge elettorale prevede un sistema maggioritario e quindi le coalizioni", osserva ancora l'ex presidente del Parlamento europeo. "Il Centrodestra vince se si rinnova e soprattutto se è a trazione europeista, atlantista, liberale, garantista, riformista e cristiana". Insomma, deve essere Forza Italia a trainare il Centrodestra... "La trazione deve venire dall'anima popolare".

Esiste ancora l'ipotesi della federazione Lega-Forza Italia? Non temete che sia un'Opa di Salvini? "Le fusioni a freddo non esistono", precisa Tajani. "Bisogna lavorare con iniziative e scelte comuni, a partire dal governo per dare risposte concrete al Paese. Agli italiani interessano poco le vicende interne ai partiti, i problemi per i cittadini sono la salute, l'economia, il lavoro, l'inflazione crescente, le imprese faticano e i costi energetici e quindi il caro-bollette. Dobbiamo fare di tutto per dare risposte concrete ai bisogni degli italiani".

Quanto all'ipotesi di riformare la legge elettorale in senso proporzionale, come vorrebbero Pd e M5S, il numero due di Forza Italia sottolinea: "Non è una priorità. La legge elettorale non è un argomento da inserire nell'ordine del giorno dell'ultimo anno di legislatura".

Intanto sembra stia nascendo un centro tra Renzi e Toti, Forza Italia potrebbe essere interessata o teme che qualcuno di Forza Italia possa passare con il leader di Italia e con il Governatore della Liguria? "Forza Italia sta lavorando per rafforzare l'anima popolare all'interno del Centrodestra e Renzi non ne fa parte. Con questo sistema elettorale non vedo aggregazioni centriste fuori dalle coalizioni. Aggregazioni destinate comunque a non raccogliere consenso elettorale. Vogliamo far vincere il Centrodestra nel quale l'anima popolare deve essere quella principale e forza aggregante".